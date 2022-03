Bautista comanda a España con mano firme

Con la victoria del tenista castellonense, el equipo español de Copa Davis, que se clasificó directamente para las Finales en 2019 y 2020, no falló a su favoritismo por su condición de local y por su superioridad en la tierra batida, una superficie en la que no pierde desde 1999 ante Brasil. Roberto, líder del combinado español pese a que los focos mediáticos apuntaban al joven Alcaraz, no pasó excesivos apuros en un duelo en el que sobrevivió a las dos bolas de ruptura , ambas en el juego inaugural.

Previamente, Alejandro Davidovich y Pedro Martínez no pudieron cerrar la eliminatoria al caer en el partido de dobles ante Marius Copil y Horia Tecau (7-6(2), 6-4). El malagueño y el valenciano abrieron el choque rompiendo el saque de sus adversarios, que neutralizaron el golpe con un 'break' en el sexto juego para enviar el set al 'tie-break'; en la muerte súbita, los españoles desperdiciaron su ventaja inicial y acabaron sucumbiendo.