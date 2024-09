Ayoze: el Pichichi de la prolongación la vuelve a "liar" en Barcelona

El idilio de Ayoze Pérez con el gol en este inicio de temporada sigue en todo lo alto. El delantero tinerfeño del Villarreal anotó dos goles para alcanzar los seis tantos en siete partidos, una cifra ya de por sí espectacular que le convierte en el segundo goleador de la liga tan sólo superado por Lewandowski y superando a jugadores como Mbapee.

Cabe recordar que tan sólo hay un precedente de un arranque goleador tan llamativo en la historia del Villarreal. Y este lo firmó Gerard Moreno en la temporada 20/21 al ver puerta ante Levante, Granada, Real Madrid, Betis y , por partida doble, ante el Leganés. Gerard acabó aquella temporada con 18 goles en Liga

Pero todo ello adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que sus goles llegan en los momentos calientes de los partidos. Y es que el primero del atacante internacional fue su cuarto tanto en los minutos de prolongación, una cifra digna de estudio.

"No le encuentro explicación a marcar tantos en el descuento pero bienvenidos sean. Hoy han sido dos pero pudo ser un hat trick. Está siendo un gran inicio, me siento cómodo y con confianza en este proceso de adaptación. Llevo poco más de un mes en el Villarreal pero me siento importante. Ojalá seguir con la racha porque si ganamos el lunes nos pondremos muy bien, aunque falta mucha competición" afirmaba el canario en los micrófonos de Dazn.

En el RCD Stadium el canario anotó su primer gol cuando el tiempo extra superaba en seis minutos el 45 y cuando parecía que su equipo se iba a marchar al descanso con desventaja en el marcador . Pero, como viene siendo habitual esta temporada, la figura de Ayoze se erigió de nuevo en salvadora para los castellonenses

Cabe recordar que en la segunda jornada ya dio la victoria a su equipo en el Sánchez Pizjuán y en el minuto 95 para anotar el 1-2 definitivo. Dos jornadas después, en el derbi regional en Mestalla y ante el Valencia, sería en la prolongación de la primera mitad (45+4) cuando firmó el tanto del empate que ya sería definitivo. Una jornada después , en Mallorca, volvería a erigirse en protagonista al rubricar el tanto que dio la victoria a los amarillos en el 94

Y Baena a lo suyo

Baena se prepara para lanzar una falta | Villarreal CF

Los tantos del canario llegaron de nuevo gracias a las asistencias de Alex Baena, el gran especialista del Villarreal en dicha faceta. El canterano amarillo, que la pasada campaña ya fue el mejor asistente de la liga, sumó dos más para alcanzar los cuatro pases de gol en este arranque de campeonato demostrando que mantiene un nivel de forma envidiable.