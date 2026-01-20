Baloncesto

Amics ya reina en solitario en la Segunda FEB

Los castellonenses se imponen en Gandía en el duelo de colíderes gracias a una extraordinaria segunda mitad.

Víctor Franch

Castellón |

Amics Castelló ya es líder en solitario del Grupo Este de la Segunda FEB tras la gran victoria cosechada este fin de semana por 69-77 en la pista de Gandía. Una victoria de gran merito, que confirma el crecimiento del equipo entrenado por José Luis Pichel y tras un encuentro que se decidió gracias a una extraordinario segunda tiempo del conjunto castellonense.

El partido arrancaba con ambos equipos mostrando sus armas desde el salto inicial. Los locales buscaban a su máximo artillero, Greeley, que comenzaba el encuentro entonado, mientras que el Amics arrancaba muy acertado desde el perímetro con los triples de Faner y Tamayo. La intensidad era máxima (12-11, min. 6) y, aunque los gandienses protagonizaron un arreón final que les permitió tomar una ligera ventaja, un nuevo triple de Tamayo sobre la bocina dejaba a los visitantes a rebufo al término del primer periodo (18-16, min. 10).

En el segundo cuarto la dinámica no varió, aunque la irrupción explosiva de Newton, con dos triples marca de la casa, permitió al Amics igualar el marcador y obligó al técnico local a detener el encuentro (22-22, min. 15). El partido, cargado de intensidad, hacía que cada canasta se pagara a precio de oro. Un triple de Fàbrega daba la primera ventaja a los visitantes, pero un nuevo arreón final de los locales, aprovechando su superioridad en la pintura, desembocó en un parcial de 11-0 que les permitió marcharse al descanso con ventaja (36-27, min. 20).

Tras el paso por vestuarios, el Amics salió mucho más entonado, incrementando la intensidad defensiva y encontrando el acierto en ataque gracias a los triples de Andreatta y Russell. Los de La Plana fueron recortando distancias y Pedro García, con tres acciones consecutivas en la pintura, volvió a obligar al técnico local a parar el partido (41-41, min. 26). A partir de ahí, el choque entró en un intercambio constante de canastas y se alcanzó el último cuarto con todo por decidir (51-50, min. 30).

En el periodo definitivo, la igualdad y la intensidad marcaron los primeros compases. Un parcial de 5-0 de los locales en el ecuador del cuarto puso contra las cuerdas al Amics, pero el conjunto visitante mostró carácter y personalidad para volver a engancharse al encuentro. Bah, con una gran continuación, y Russell, con un valioso 2+1, devolvieron la ventaja a los visitantes en un final de altísima tensión. Ya en los últimos instantes, un triple decisivo de Faner a falta de 20 segundos certificaba una gran victoria del Amics, que asaltaba la pista de Gandía para colocarse líder en solitario de la competición.

