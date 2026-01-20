Villarreal CF: Por orgullo y por dos millones de euros

El Villarreal vivirá un partido de Champions mucho más frío de lo habitual habida cuenta que los amarillos no tiene ya opciones clasificatorias. En juego, para los de Marcelino, el orgullo de lograr la primera victoria de la temporada y evitar el farolillo rojo de la competición. De la misma forma, y en cuanto al interés del club, los algo más de dos millones de euros que representaría la bolsa de la victoria.

Consumado y asumido ya el fracaso deportivo esta temporada en Champions, tanto Marcelino como la plantilla quieren quitarse ya ese mal sabor de boca regalando una victoria a su público este martes en La Cerámica ante un Ajax, que pura sus opciones clasificatorias. Además, con un punto, los castellonenses son, junto al Almaty, el peor equipo de la competición. Un ridículo que tratarán de evitar en estas dos jornadas que les quedan por delante.

En lo deportivo, pese a que los castellonenses saltarán con la premisa de la victoria por todo lo anterior, el técnico asturiano realizará algunos cambios en el once dado que , ahora con más motivo, la prioridad pasa por la liga. Sin ser una revolución sí que habrá minutos de inicio para varios futbolistas que no fueron de la partida en Sevilla. Pedraza, que sufrió la rotura del tabique nasal, apunta a ser baja para este partido toda vez que tampoco estarán presentes Gueye ni Illias Akhomach tras disputar la final de la Copa de África.

Un bote de más de dos millones

La mala fase de grupos ha tenido una repercusión negativa en la economía de los castellonenses. Las previsiones iniciales apuntaban a una temporada con importantes ingresos gracias al nuevo formato con más partidos en la Liga de Campeones, aunque a la hora de la verdad no va a ser así.

Con un sólo punto hasta la fecha, la entidad que dirige Fernando Roig tan sólo suma 700 mil euros en premios económicos (al margen de los 19 ya asegurados por su participación). Es por ello que una victoria este martes (valorada en 2.1 millones de euros) mitigaría el varapalo económico a la espera de una última y complicada jornada en Leverkusen