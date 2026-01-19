Pape Gueye, rey de África

La final de la Copa de África se vivió con especial atención en el seno del Villarreal, no en vano el club de La Plana contaba con un futbolista en cada equipo: Illias Akhomach en Marruecos y Pape Gueye en Senegal. Finalmente fue este último quien se llevó los honores y fue gracias a un fenomenal golazo que le dio a su selección el título. Gueye pasa, de esta forma, a engrosar una lista que ya de cuatro futbolistas y que hanconquistado el título continental africano vistiendo la camiseta del Villarreal.

Con anterioridad otros tres jugadores amarillos se alzaron con el torneo. El primero de ellos fue el caso de Ikechuku Uche en la edición del año 2013 con Nigeria. Posteriormente engrosaría dicha lista Eric Bailly en la Copa del 2015 con la selección de Costa de Marfil. El último campeón hasta la fecha se trataba del delantero Boulaye Dia en la edición del 2021 con Senegal. El otrora futbolista amarillo ha repetido ahora título junto a otro ex amarillo, caso de Nicolas Jakcson, y del citado Pape Gueye

Novedad ante el Real Madrid

Gueye, una de las atracciones del torneo gracias a sus tres goles, no se espera que esté presente en el partido de este martes ante el Ajax toda vez que participará de las celebraciones en su país. Salvo sorpresa, el futbolista debería estar en condiciones de poder disputar el partido del próximo sábado ante el Real Madrid. Una buena noticia para Marcelino ya que para ese partido perderá por sanción a otro mediocentro como es el caso de Santi Comesaña