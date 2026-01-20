Mamah, en la rampa de salida

La operación salida del CD Castellón sigue su curso. Tras la marcha de Óscar Gil en dirección a Murcia y la de Markanich, quien en breve se anunciará su regreso al fútbol norteamericano, la próxima será la de Kenneth Mamah. El extremo nigeriano dejará el Castellón con destino al Vanspor FK de Turquía, tal y como ha avanzado el periodista Mateo Moretto.

Mamah, que esta temporada había perdido protagonismo respecto a las anteriores campañas, regresa al fútbol turco. Mamah llegó a Castalia en el verano del 2024 tras lograr el ascenso con el Göztepe, equipo de la segunda turca. En la presente temporada había disputado 14 partidos, para un total de 38 encuentros en su estancia en el club de La Plana, donde ha sumado cinco tantos.

El club albinegro percibirá una cantidad por el futbolista africano, cuyo contrato vencía en el verano del 2027. Todo hace indicar que el club buscará algún fichaje en este mercado que se adapte a las exigencias económicas que marca La Liga