Un Amics mermado no puede competir en Valladolid

Lo cierto es que los castellonenses no llegaban en las mejores condiciones al partido. A la ya sabida baja de Ngom se unía la del base Josep Franch que con mareos y jaquecas antes del partido no pudo vestirse de corto. De la misma forma Hermanson ,con problemas en su mano, no llegaba en las mejores condiciones.

Pese a todo, los de Orenga entraron fuertes al partido mandando en los primeros minutos. Con un triple de Calvin alcanzaban 5 puntos de diferencia al ecuador del cuarto (9-14) . Con la permisibilidad de los árbitros con la dura defensa local, los castellonenses recibían un 16-5 para finalizar el primer cuarto 25-19.

No cambió mucho la tónica del segundo cuarto y eso favorecía a los locales que cogían la máxima de 9 puntos y Orenga pedía tiempo. Un triple de Faner volvía a recortar distancias pero los pucelanos volvían a apretar con un Kovacevic muy acertado con 16 puntos y se iban al descanso con 12 puntos de ventaja 48-36.

El tercer cuarto estuvo muy igualado y aunque el Amics Castelló lo intentaba los pucelanos no dejaban reducir diferencias y conseguían irse 18 arriba en el minuto cinco. Juan Otrenga pedía tiempo y lograba bajar la diferencia y acabar el tercer cuarto 68-56 con tablas en el parcial de cuarto (20-20). Los de la Plana lo siguieron llegando a estar a diez puntos del rival pero no era suficiente y sufrían la tercera derrota consecutiva 89-71 en una semana para olvidar.

Orenga: La diferencia física y de acierto ha marcado el partido

El técnico castellonense, Orenga, no pudo más que rendirse a la evidencia de la superioridad pucelana: "Sabíamos que iba ser un partido muy difícil porque ellos están en un buen momento y nosotros llegábamos con problemas. Hemos intentado pelear hasta que ya no hemos podido. La diferencia física y de acierto ya ha marcado el partido".