Alejandro Jiménez dirigirá al Castellón en Irún

Eso se deduce del anunció del equipo de la capital de La Plana en la mañana de este lunes al afirmar que el, en principio técnico interino, será el encargado de ofrecer la rueda de prensa oficial previa la partido que tendrá lugar este jueves en Castalia. Jiménez, que esta temporada llevaba las riendas del juvenil albinegro, ha dirigido las sesiones del equipo desde que fuera destituido Rubén Torrecilla.

De esta forma todo hace indicar que no se espera un anuncio inmediato de la contratación de un nuevo entrenador para el club de La Plana. Al menos no con la suficiente presteza como para que este ya se siente en el banquillo esta próxima jornada .

Lo cierto es que no deja de causar cierta extrañeza que, dos semanas después de la destitución del anterior técnico, la entidad albinegra todavía no tenga un nuevo inquilino. Especialmente cuando no se perdió el tiempo a la hora de destituir al propio Torrecilla y cuando parecía un momento ideal para que, sin competición oficial estas semanas, un nuevo técnico tuviese tiempo de sobra para amoldar el grupo a su nuevo métodos.

Para antes se espera que el club oficialice lo que es un secreto a voces con la llegada del nuevo jefe de reclutamiento, en la figura de Ramón Soria Alonso.