"Los de abajo" frenan las opciones Champions del Villarreal

El Villarreal se mantuvo fiel, por desgracia para sus intereses, a su tradición de fallar ante un equipo de la zona baja de la tabla. Los amarillos dejaron escapar ante el Valladolid una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por las plazas de Liga de Campeones con una derrota que representa un duro golpe para sus opciones clasificatorias.

Tras la victoria de hace seis días en el estadio Santiago Bernabéu los castellonenses tenían marcada esta jornada en rojo en su particular calendario. Pero ya desde los primeros compases quedó claro para la parroquia local que no les esperaba una tarde precisamente plácida. Tal y como sucedió en anteriores compromisos ante conjuntos que pelean por evitar las plazas de descenso, el submarino hizo aguas para naufragar .

No es un mal que se limite a la actual temporada, si no que ya fue algo habitual durante las dos últimas campañas con Unai Emery . En la presente fue derrotado en Elche en la que fue la primera victoria del cuadro franjiverde en la actual temporada, toda vez que no pasó del empate ante rivales como Cádiz o Getafe en el Coliseo, mientras que también cayó derrotado en sus dos duelos ante el Mallorca. La derrota hace que se rompa la mejor racha de la temporada, ya que hasta la fecha los castellonenses sumaban cinco victorias en los seis últimos partidos.

Apoyo a Baena

El partido llegaba después de una semana marcada por el ruido generado tras la agresión sufrida por Alex Baena el pasado fin de semana a manos de Fede Valverde tras el partido disputado en el Bernabéu. El joven futbolista almeriense fue titular pese a haber pasado una semana difícil donde ha tenido que sufrir insultos y amenazas en redes sociales.

En el graderío hubo algunas pancartas de apoyo y de denuncia a la violencia, mientras que en el minuto 16, coincidiendo con el número de su camiseta, el público le tributó una ovación y coreó su nombre en señal de apoyo