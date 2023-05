Vuelve Peñíscola From Stage con más fuerza que nunca: Rosario Flores, Andrés Calamaro... y muchos más

¡Bienvenidos al Peñíscola From Stage! Este festival de música es uno de los eventos más esperados del año, y promete ofrecer una experiencia inolvidable a todos los asistentes. Con un cartel lleno de artistas de renombre nacional e internacional, el Peñíscola From Stage es el lugar perfecto para disfrutar de buena música, bailar y crear recuerdos inolvidables. Además, la ubicación idílica del festival, situado en la costa mediterránea, hace que este evento sea aún más especial. Prepárate para sumergirte en la música y disfrutar de una noche mágica en el Peñíscola From Stage.