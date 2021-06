Las ventas de cedidos cuadran la caja amarilla

En el caso del lateral alicantino el Villarreal se embolsará una cifra cercana al millón de euros por un futbolista que no entraba en los planes de futuro del club. Llambrich ha jugado esta temporada cedido en el Espanyol que, con su reciente ascenso, anunciaba recientemente haber ejecutado la cláusula para su fichaje .

La segunda operación de salida estará protagonizada por el delantero burgalés, Mario González. El ariete, formado también en la cantera amarilla, ha triunfado en su cesión al Tondela portugués, donde ha anotado 15 tantos esta temporada siendo uno de los mejores goleadores de la liga lusa. Una campaña que no ha pasado desapercibida por los equipos importantes del país , como el Sporting de Braga , que ya estarían avanzando en una operación que reportaría entre tres y cuatro millones más de euros para el Villarreal por un futbolista al que tan solo le resta un año de contrato.

No son los únicos cedidos que deben regresar al conjunto de La Plana y a los que se deberá encontrar acomodo al no formar parte de los planes de Emery. Es el caso de jugadores como Ontiveros, en el Huesca esta temporada, o de Quintillà, por quien no ejercerá la opción el Norwich inglés tras su ascenso a la Premier. Casos diferentes son los de Morlanes, Jorge Cuenca e Iván Martín cedidos esta temporada en el Almería y Mirandés, y que sí entran en los planes de futuro del club a medio o corto plazo.