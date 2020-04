Santiago Mas Coma: "Los politicos y sociólogos tendrían que tener en cuenta que aquí quien manda es el virus"

El catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, presidente de la Sociedad Internacional de Mediciana Tropical y miembro de la OMS, alerta que puede haber un efecto rebote de la pandemia y que debemos mirarnos más el modelo de Italia que el de China. Hasta que no haya vacuna efectiva habrá que replantearnos los grandes eventos de música y deportivos.

Santiago Mas Coma, es realista, "será dificil poder volver a hacer la vida que llevábamos". Alerta de que habrá que replantearnos los grandes eventos deportivos y de música y también la industria de importación y exportación para basar nuestra en economía en la capacidad interna de producir ya que el foco de atención es no bajar la guardia ya que "llegar al pico no es garantía de que no se vuelvan a producir nuevos picos".

A medio plazo, Mas Coma, incide en que el problema es la relajación en las medidas de confinamiento ya que nos puede volver a entrar desde fuera, como ha pasado con Corea y Japón. No obstante, afirma que tanto sociológos, economístas como poliíticos deberían tener en cuenta que "aquí quien manda es el virus y la humanidad es la que va por detrás".

En cuanto al escenario mundial, que ahora centra su atención en Europa y América del Norte, el catedrático de la Universidad de Valencia asegura que nos estamos olvidando de la incidencia de la pandemia en países de Europa del Este con sistemas sanitarios menos fuertes, o la incógita de lo que puede pasar en el mundo islámico con unas costumbres culturales muy arraigadas. Además, manifiesta, "de esto no se va a librar nadie" y cuando la pandemia llegue a América Central, Caribe y África, que carecen de buenos sistemas sanitarios y dependen de las ayudas del hemisferio norte, los países más desarrollados estarán "lamiéndose sus heridas y la ayuda será más inviable".

El profesor Mas Coma hace un llamamiento para que la gente se lo tome en serio y vaticina que nuestra vida estará pegada a una mascarilla.