Quién es David Ribés, candidato a la alcaldía de Oropesa por Compromís

Després de ser regidor en legislatures anteriors, David Ribes assumeix la direcció de Compromís a Orpesa del Mar i es postula com a candidat a l'alcaldia del municipi de cara a les eleccions del 28 de maig.

A més del seu treball com a veterinari, David Ribes també ha trobat temps per involucrar-se en la política i intentar millorar la vida dels ciutadans d'Orpesa. En la seua candidatura, Ribes ha destacat la seua aposta per millorar l'accés a l'habitatge per als joves i les polítiques de benestar per a les persones majors.

David Ribés | ocr

Una altra de les propostes de David Ribes és la necessitat de considerar la Renegà com a paratge natural protegit. La Renegà és una platja ubicada a Orpesa del Mar que, segons Ribes, necessita una protecció especial per assegurar la seua conservació i el seu ús sostenible.

David Ribes és també conegut per la seua afició al rock clàssic i, en particular, a Pink Floyd. Malgrat això, Ribes es mostra obert a incorporar noves propostes i, de fet, ha mencionat que Rosalía podria formar part de la seua llista.

