Rafa García carga contra el periodismo y las noticias de los medios de comunicación

Rafa García y su relación con los medios de comunicación es hoy el tema de su opinión.

De hecho, ha llegado a decir: "los periodistas en ejercicio de hoy sois un riesgo muy serio para la salud. Yo muchas mañanas cuando me afeito me corto con la cuchilla de los espasmos que me provocan determinados espacios informativos que parecen tener una única misión: deprimir y encabronar a la audiencia".

"Si sube el paro dedicáis casi todo el tiempo a deprimir al personal, pero si sube el empleo a lo grande como hoy, como nunca en España, lo decís de pasada, con la boca pequeña y a alguno hasta se le olvidará decirlo".