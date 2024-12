Dermo-Suavina colabora con el Calendario Solidario 2025 de Síndrome de Down Castellón

Este año, el lema del calendario es “Historias que cobran vida, apoyando la inclusión”, y está compuesto por 14 fotografías realizadas por el fotógrafo David Escrig en los diferentes programas y servicios que se llevan a cabo en la entidad. Con estas fotografías se pretende dar a conocer la actividad que, en Síndrome de Down Castellón, se realiza para fomentar la calidad de vida de las personas usuarias y reivindicar su inclusión en todos los ámbitos.



Como señala Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, “este calendario es mucho más que una recopilación de imágenes. Es una muestra de superación, un homenaje al esfuerzo diario de las personas usuarias y una ventana al gran trabajo que se realiza para romper barreras y fomentar la inclusión en todos los ámbitos”.



De esta forma, en el calendario aparecen fotografías de actividades representativas del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, Centro Ocupacional, Centro de Día, Formación y Empleo, Área de Atención Psicoeducativa, Ocio y Tiempo Libre, Escuela de Verano, Voluntariado y Envejecimiento Saludable.



Además de ser un vehículo de sensibilización, el Calendario Solidario tiene como objetivo recaudar fondos que se destinarán a mejorar y desarrollar los programas de la entidad. Según Ballester, “los recursos obtenidos permitirán optimizar los servicios y garantizar una atención de calidad, tanto para nuestras personas usuarias como para sus familias”.



El Calendario Solidario 2025 ya está disponible con una donación de 5€. Puede adquirirse en las instalaciones de Síndrome de Down Castellón (Avenida Alcora, 132, Castellón) y en una red de establecimientos colaboradores que se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales de la entidad.



Además, en Laboratorios Calduch, dicho compromiso lo llevan trasladando directamente a la compañía desde hace años, en la que cuentan con empleados con síndrome de Down de los que están muy orgullosos y con los que cada día demuestran que la inclusión social es posible y con resultados excepcionales.



Con motivo de la colaboración, recordamos que Laboratorios Calduch, creadores de Dermo-Suavina, cuentan con el sello "Contamos Contigo" otorgado por la Fundación Síndrome de Down Castellón, lo que les acredita como una empresasocialmente comprometida con esta entidad, apoyando la consecución de sus objetivos fundamentales que se centran en la inclusión social y el fomento de la calidad de vidade las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y sus familias.