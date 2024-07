Vázquez acusa al PP de usar Sueca como moneda de cambio para gobernar en la Diputació

El actual alcalde de Sueca, el socialista Dimas Vázquez, ha acusado al PP de usar a la ciudad como moneda de cambio para seguir gobernando en la Diputació de València con el respaldo de Ens Uneix.

Vázquez ha lamentado que tan sólo una de los tres concejales populares del ayuntamiento, la cabeza de lista a las elecciones de 2023, Carolina Torres, ha desoído la voluntad de la mayoría de su formación a nivel local y respalde la moción de censura.

Cabe señalar que los otros dos concejales del PP, Isabel Benet y Pío Lledó, han firmado un acuerdo con el PSOE, que les atribuye competencias de gobierno. Pese a ello, les durarán poco, las matemáticas no fallan, y los once concejales que apoyan la moción de censura, 7 de Compromís, 3 de Sueca per Davant y una del PP, suman los once votos necesarios para apartarles del ejecutivo local.

El PP ha anunciado que expulsará a los dos ediles que no han seguido sus directrices, por lo que pasarán a formar parte de los concejales no adscritos.