Units per Carcaixent de abstendrá en la votación del presupuesto municipal para 2024

La formación municipalista Units per Carcaixent ha anunciado que se abstendrá hoy en la votación del pleno sobre el presupuesto municipal de 2024.

Una propuesta presupuestaria pactada por PP y Compromís con una inversión, a su juicio, “ridícula” ,de poco más del 2,5% respecto del total del presupuesto general.

La portavoz de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, ha señalado que se ha optado por la abstención y no por el voto en contra “por responsabilidad, ya que el Ayuntamiento está funcionando con un presupuesto prorrogado desde 2020, y eso no es bueno para Carcaixent.

Desde Units per Carcaixent han aportado una serie de propuestas que consideran prioritarias para la ciudad como el impulso de los presupuestos participativos; el acondicionamiento de caminos rurales; la ampliación de subvenciones; la limpieza viaria; el aumento del bono comercio; o la solución a los problemas de seguridad contra incendios en el teatro Don Enrique, entre otras.