Récord de participación en la XVI Fira Alzira Oberta

Esta tarde arranca la XVI Fira Alzira Oberta, el gran encuentro comercial, gastronómico y automovilístico que se celebra desde este viernes y hasta el domingo.

El evento se desplegará a lo largo de la Avenida Hispanitat hasta la Avenida Joan Calot bajo el lema "fes compra; fes festa; Viu la Fira".

Esta edición marca un récord histórico de participación con un total de 105 expositores. La oferta sectorial estará compuesta por 60 comercios, 30 estands gastronómicos de tapas y 15 expositores de automoción.

La concejal de comercio, Gemma Alós, ha incidido en que, pese a las previsiones meteorológicas, que sobre todo afectarían al domingo, han querido seguir adelante con la feria por todo el esfuerzo que ha supuesto y los beneficios que genera.

La Feria incluye además de los expositores más de un centenar de actividades para todos los públicos, desde de música en vivo, a espectáculos de magia, exhibiciones deportivas, una concentración de vehículos clásicos o sorteos especiales. Para facilitar la llegada de visitantes, procedentes de toda la provincia, se ha habilitado el Recinto Ferial como zona de aparcamiento.