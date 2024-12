La Plataforma Animalista de Alzira critica la actitud del Ayuntamiento con los jabalíes

La plataforma animalista de Alzira lamenta la pasividad del concejal de agricultura sobre el tema de los jabalíes

Un proyecto que pretende analizar el impacto de los jabalíes en la biodiversidad de diferentes espacios naturales, al tiempo que establecer mecanismos de control, ha permitido constatar la "sobrepoblación" existente en el Paraje Natural Municipal Murta-Casella de Alzira y ha permitido capturar 106 ejemplares en solo cinco meses, el período comprendido entre el 26 de junio y el 26 de noviembre, con jaulas de captura selectiva distribuidas por el paraje de la Murta y el barranco, según confirman fuentes municipales.

La plataforma animalista de Alzira lamenta que el concejal de agricultura, Enrique Montalvá no se haya puesto en contacto con la bióloga del colectivo a pesar de la repercusión que tuvieron las declaraciones en las cuales pedían métodos éticos para el control de los jabalíes.

"En agosto presentamos la instancia para reunirnos con el Ayuntamiento e insistiendo por correo electrónico conseguimos respuesta del alcalde y la concejalía de bienestar Animal señalando que querían solucionarlo de forma ética, pero a pesar de reiterar la instancia en su correo electrónico, el concejal de agricultura ni siquiera se digna a respondernos y lo cierto es que las propuestas que hacemos son éticas, sostenibles y efectivas", explica Diego Nevado, responsable de comunicación en la plataforma animalista de Alzira.

Nevado lamenta que desde agosto hayan obtenido la callada por respuesta por su parte y no haya sido posible una reunión que sí que quería abordar la alcaldía y la concejala de bienestar animal, Lara Ferrer.

"Entendemos que por parte de agricultura no hay ninguna voluntad de escuchar a las personas expertas", lamenta Nevado.

Igualmente, el portavoz de la plataforma pide que se esclarezca rápido el tema del presunto acoso por el que este concejal fue denunciado por la exconcejal de fiestas de Alzira, cesada hace unos días por el alcalde compareciendo la misma en una rueda de prensa donde declaraba haber sufrido acoso laboral y sexual por su compañero de partido, Enrique Montalvá que niega los hechos aunque reconoce un mal gesto durante una acalorada discusión.

CULTIVOS DIANA

Por su parte, la bióloga de la plataforma animalista de Alzira, Rosa Más, señala que los jabalíes son animales “sociales”, en el sentido de que van en grupo. En concreto, en grupos de hembras, con sus crías, en la que existe una que es la matriarca, es decir, la que se reproduce, inhibiendo las feromonas del resto. De esta manera se controla la reproducción en el grupo.

“Si hay caza indiscriminada y se elimina a la matriarca, lo que se va a provocar es que el resto de hembras entren en celo, lo que provocaría que la población de jabalíes creciese de forma más rápida, siendo, por tanto, contraproducente la caza y las batidas, para evitar su presencia", explica Más.

“De hecho, se lleva toda la vida cazando y la población de jabalíes sigue yendo a más”, declara la bióloga, que incide en que el problema también sienta sus bases en que se ha “restringido su hábitat”. La experta incide en que estos animales suelen buscar más agua que comida, ya que “se alimentan de cualquier cosa”.

Sobre este último aspecto, la entidad animalista promueve la puesta en marcha de “cultivos diana”, que rodeen las fincas y eviten que los animales se adentren, y por la creación de zonas de agua que los mantengan alejados.

Otra de las cuestiones que apunta Más es que la instalación de puntos de alimentación para ser cazados «fideliza a los animales» que «se acostumbran al entorno humano y a no tener que buscar el alimento, lo que provoca el acercamiento a los núcleos urbanos».

Más también trabaja la agricultura ecológica.

En cuanto a la reducción de la población, desde la plataforma animalista de Alzira apuestan por soluciones como las que se llevaron a cabo en Cataluña, es decir, la esterilización en forma de vacuna que, señala Más, “fue todo un éxito”.

"Tenemos un problema de base», reclama la bióloga, «porque el problema es que no sabemos cuál es el problema, no sabemos si hay superpoblación real, entendida como un número de animales que el ecosistema no puede asumir, si se trata de familias transeúntes o de comunidades residentes, no sabemos si hay un grupo que se ha desequilibrado», asegura, por lo que reclama que «se realice un estudio pormenorizado de por qué están ahí, no solamente si hay más o menos, caracterizado las poblaciones" y zanja reclamando que "en muchas ocasiones, son los propios cazadores los que en las granjas cinegéticas crían a estos animales para después soltarlos y cazarlos a tiros con mayor facilidad, pues son prácticamente animales domésticos".

Por lo tanto, la plataforma animalista de Alzira afea la "pasividad" del concejal en cuanto al control ético y efectivo de los jabalíes.