Nueva protesta del Comité de Empresa del Hospital de la Ribera frente a la Consellería

El comité de empresa del departamento de salud de la Ribera se ha concentrado hoy frente a la Conselleria de Sanidad tras sufrir un nuevo "plantón" institucional.

Los representantes de los trabajadores convocaron hace unos días a la Conselleria en el hospital para negociar un nuevo convenio colectivo que actualice sus condiciones laborales, congeladas desde 2016 bajo la antigua gestión privada. La dirección no ha comparecido ni ha justificado su ausencia, un desprecio, lamentan desde el Comité, recurrente que vulnera los acuerdos suscritos hace un año. Por ello, como ha explicado Enrique Martínez, presidente del Comité, si la Conselleria no acude, ellos se han desplazado hoy hasta Valencia.

El Comité denuncia una alarmante fuga de profesionales y un clima laboral nefasto debido a la discriminación frente al personal estatutario, al denegárseles derechos como la jornada de 35 horas, la jubilación parcial o la promoción profesional.

La concentración de hoy ha servido para realizar la reunión del Comité de empresa en la que Juan Pedro López Galán, de CCOO, ha sido elegido como su nuevo presidente.