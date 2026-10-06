El Domingo de ramos y la Semana Santa de Alberic ya son Fiesta de Interés Turístico Provincial

El Domingo de Ramos y la Semana Santa de Alberic han sido declarados oficialmente Fiesta de Interés Turístico Provincial. Esta distinción es un paso más para llegar a conseguir la distinción de Bien de Interés Cultural que persigue el municipio.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha insistido en que esta declaración representa un motivo de orgullo y alegría para todos los vecinos que han crecido viviendo estas fechas tan señaladas, que requieren de la dedicación de familias enteras y colectivos locales, y que, gracias a su esfuerzo constante, han logrado mantener viva la tradición traspasándola de generación en generación.

A partir de ahora, la Semana Santa de Alberic da un salto cualitativo que potenciará el turismo, protegiendo este valioso legado cultural y asegurando su continuidad de cara al futuro.