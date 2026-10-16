Comienzan las obras de renovación del alcantarillado de la urbanización San Patricio

El Ayuntamiento de Alginet ha impulsado la primera fase de las obras de renovación de la red de alcantarillado en la urbanización San Patricio.

Los trabajos cuentan con un presupuesto total de 169.400 euros, financiados íntegramente por el Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València

Con el objetivo de mejorar las infraestructuras y los servicios municipales, el consistorio ha puesto en marcha este esperado proyecto de adecuación hídrica. La alcaldesa, Elia Ferrer, ha explicado que con esta actuación se mejorará la presión del agua que reciben los vecinos de la zona.

La actuación será por la empresa Sima Servicios Integrales Alonso SL y cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis semanas.

Desde el Ayuntamiento de Alginet reafirman su compromiso continuo de seguir trabajando en la renovación y mantenimiento de los servicios esenciales para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y los residentes de la urbanización.