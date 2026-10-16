Camarero destaca en Carlet como las cooperativas son esenciales para la creación de empleo

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero ha estado en Carlet en la cooperativa Ribercamp CoopCarlet con motivo del inicio de la campaña de recogida y comercialización del caqui, uno de los principales motores económicos y agrícolas de la Ribera Alta.

Allí ha puesto de relieve el papel estratégico que desempeñan las cooperativas en la creación de empleo y la cohesión territorial de la Comunitat Valenciana. En este sentido, Camarero ha incidido en el hecho de que campañas como la recogida y comercialización del caqui “pueden llegar a triplicar los puestos de trabajo, lo que dinamiza la economía local”.

En el caso de Ribercamp CoopCarlet, durante los momentos de máxima actividad de la campaña puede llegar a incrementar de 420 hasta las 1.500 el número de personas trabajadoras contratadas.

Esta empresa cooperativista agrupa a 1.300 socios productores, que en su conjunto trabajan una superficie aproximada de 3.000 hectáreas, donde el caqui representa, aproximadamente, el 64 % de la producción anual de la cooperativa.