Agricultura

Camarero destaca en Carlet como las cooperativas son esenciales para la creación de empleo

La Vicepresidenta primera del Consell ha visitado las instalaciones de Ribercamp, que pasa de los 420 hasta los 1500 empleados en plena campaña

Virginia Delgado

La Ribera |

Camarero destaca en Carlet como las cooperativas son esenciales para la creación de empleo
Camarero destaca en Carlet como las cooperativas son esenciales para la creación de empleo | Onda Cero

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero ha estado en Carlet en la cooperativa Ribercamp CoopCarlet con motivo del inicio de la campaña de recogida y comercialización del caqui, uno de los principales motores económicos y agrícolas de la Ribera Alta.

Allí ha puesto de relieve el papel estratégico que desempeñan las cooperativas en la creación de empleo y la cohesión territorial de la Comunitat Valenciana. En este sentido, Camarero ha incidido en el hecho de que campañas como la recogida y comercialización del caqui “pueden llegar a triplicar los puestos de trabajo, lo que dinamiza la economía local”.

En el caso de Ribercamp CoopCarlet, durante los momentos de máxima actividad de la campaña puede llegar a incrementar de 420 hasta las 1.500 el número de personas trabajadoras contratadas.

Esta empresa cooperativista agrupa a 1.300 socios productores, que en su conjunto trabajan una superficie aproximada de 3.000 hectáreas, donde el caqui representa, aproximadamente, el 64 % de la producción anual de la cooperativa.

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