Arrancan los trabajos para la construcción de la futura ITV de Sollana

El proyecto de la nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Sollana ha comenzado a caminar de forma oficial. Y es que recientemente se han iniciado los trabajos de limpieza en la parcela del polígono industrial que albergará las futuras instalaciones de este servicio esencial para el municipio.

Estas tareas preliminares son necesarias para poder llevar a cabo el correspondiente estudio geotécnico del terreno, que a día de hoy se encuentra en pleno periodo de ejecución. Según los plazos técnicos establecidos, la construcción de la planta está prevista que arranque de forma definitiva durante el primer trimestre de 2027.

El concejal de urbanismo, José Tomás, espera que contar con estas instalaciones sea un revulsivo para impulsar el desarrollo del polígono industrial de Sollana

La futura estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Sollana se ubicará en el Polígono Industrial dels Olivarons, en un solar de más de 3.000 metros cuadrados.