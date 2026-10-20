Arrancan las obras del paso del peñasco en Montroi

En Montroi, el Gobierno de España ha iniciado las obras del paso del peñasco por el río Magro con una inversión de 560.000 euros.

Los trabajos permitirán restaurar este punto de paso estratégico para el término municipal, que sufrió daños estructurales de consideración tras la DANA de 2024.

El alcalde de Montroi, Manuel Miguel Blanco, ha recordado que la crecida del río Magro acabó con los cinco pasos con los que contaba la localidad. Cuando finalice la actuación del Peñasco, se pasará a reconstruir el del Molí l’Assut, para el que se destinarán más de 400 mil euros. Aunque hay uno de los pasos, que como ha indicado Blanco, no podrá recuperarse.

Las obras no solo reconstruirán la infraestructura dañada, sino que además incrementarán su resiliencia técnica frente a futuras avenidas de agua, optimizando la seguridad para el tránsito de vehículos y peatones.