Algemesí contará con una estación de recarga eléctrica ultrarrápida

El Gobierno de España ha autorizado la licitación de ocho nuevas áreas de servicio con estaciones de recarga eléctrica ultrarrápida, situando una de las más destacadas en Algemesí.

La infraestructura de la comarca de La Ribera se ubicará en ambas márgenes del kilómetro 541 de la AP-7 y contará con una inversión de 15,82 millones de euros (IVA incluido).

El plan global asciende a 612 millones de euros mediante contratos de concesión. Las empresas adjudicatarias asumirán la financiación, construcción y posterior explotación de las instalaciones por un periodo de entre 20 y 25 años a cambio de un canon.

El principal objetivo de este programa piloto es contribuir a la descarbonización del sector del transporte, catalizar la inversión privada y mejorar la oferta de servicios al usuario en las carreteras del Estado.