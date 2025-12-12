“El feixisme la plenarà de terror, de sang i de mort, i nosaltres la plenarem de flors”. De esta frase surge ahora la exposición “La plenarem de flors: una cartografia memorial pel País Valencià”, una muestra que se inaugura este viernes, 12 de diciembre, en l'Antic Llavador de l'Alquerieta de Alzira y que hará homenaje a las distintas prácticas memoriales que se asocian a las fosas comunes de nuestro territorio.

Nos han visitado Josep Bermúdez, presidente del Fossar d'Alzira, y Vanesa Peña y Rafa Tormo, dos de los cuatro miembros del grupo "experiMENT" que han ideado y trabajado en este proyecto que ha recorrido durante tres años más de 50 pueblos, y ha recopilado un centenar de testimonios.

Junto a la exposición, que se podrá visitar en horario de mañanas hasta el próximo 6 de marzo, presentan también un libro y una página web, que completan así su trabajo de investigación y memoria.