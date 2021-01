Los socialistas de la provincia apelan a la responsabilidad todos los cargos públicos

El PSPV de la provincia de Alicante ha concluido que la vacunación de la Covid de sus alcaldes pese a no estar dentro de los grupos prioritarios --El Verger, Ximo Coll y Els Poblets, Carolina Vives-- se trata de "casos aislados que no ponen en cuestión la labor de los representantes públicos", que "en general que está siendo de máxima responsabilidad". No obstante, reconoce que la vacunación se debió a "decisiones equivocadas".

En esos términos se ha referido la Ejecutiva Provincial de la formación tras la celebración de una sesión telemática. El partido cree que "se ha actuado de manera diligente, sin excusas" ante lo que califican como "decisiones equivocadas" por parte de algunos cargos y, además, critica las "justificaciones" del Partido Popular sobre la inmunización de sus primeros ediles.

"No hemos visto en el PP la misma predisposición ante la situación de dos diputados provinciales y un concejal en Orihuela. Han de ser más coherentes a la hora de pedir responsabilidades y no estar todo el tiempo justificándolos", ha indicado el secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, José Chulvi.

En otro orden de asuntos, la Ejecutiva también acordó en la pasada reunión una resolución de respaldo a los gobiernos de España y de la Generalitat Valenciana, así como de llamamiento a la unidad a todos los representantes políticos. "No es tiempo de personalismos, ni de tacticismo políticos, sino de unión y de máxima responsabilidad", ha añadido Chulvi.

ALTURA DE MIRAS

Asimismo, el secretario general ha hecho un llamamiento directo a todos los representantes institucionales de todos los partidos para "actuar con altura de miras". "Hemos de insistir en la necesidad de que todos y cada uno de quienes son representantes de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones sean conscientes de la tremenda responsabilidad que tienen, tanto en el gobierno como en la oposición".

El PSPV señala en su resolución que el inicio de este año 2021 ha dejado dos mensajes muy claros: "El primero y fundamental tiene que ver con la esperanza de haber comenzado el proceso de vacunación. Pero también otro mensaje en forma de aviso, y que nos insiste en la necesidad de seguir resistiendo, tanto como sociedad, desde lo colectivo, como desde el plano individual".

Por último, el acuerdo concluye un reconocimiento al personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sectores esenciales, de la educación, de la dependencia y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto. Puesto que cuando queda "poco más de un mes" para que se cumpla un año del inicio de la pandemia del Covid-19, "sin duda alguna, podemos decir que los profesionales sanitarios han puesto lo mejor de ellos y ellas para ayudarnos, por lo que el esfuerzo es y ha sido excepcional".