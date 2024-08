El rector de la UMH apoya la propuesta del Consell de un campus interuniversitario de medicina en la provincia de Alicante

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, se ha pronunciado tras el anuncio de ayer del President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el que apostaba por "un gran campus interuniversitario provincial de la salud" en el que salgan beneficiadas las dos universidades de la provincia. Ruiz, a través de un comunicado, lo ha respaldado y considerado "muy conveniente" la creación de un campus interuniversitario sociosanitario en la provincia de Alicante, "en el que se compartiesen de forma sinérgica los recursos y el profesorado, evitando la duplicidad de costosas titulaciones como Medicina o Enfermería".

Al respecto, ha apuntado que "siendo muy conscientes de las dificultades financieras de la Comunitat Valenciana", seguir√°n demandando "una mayor y m√°s planificada financiaci√≥n, lo cual potenciar√≠a a√ļn m√°s este proyecto de campus interuniversitario".

Por otra parte, en lo que respecta la decisión de la Generalitat de retirarse del proceso judicial que inició la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la impartición del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante ha apuntado que "el allanamiento de la Generalitat en el contencioso ha sido determinado por un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que confirma ante el TSJ graves irregularidades denunciadas por la UMH en la implantación del Grado en Medicina de la UA".

El rector, no obstante, se ha mostrado conciliador, apunta que "con independencia de cu√°l sea la decisi√≥n del TSJ", que est√° prevista para dentro de un mes, tiene "m√°xima voluntad de colaboraci√≥n" entre la UMH con la UA, as√≠ como con la Generalitat "para que el estudiantado de Medicina no se vea perjudicado y para que la oferta total de plazas en la universidad p√ļblica en la provincia de Alicante no se vea disminuida".

Ruiz lanza un mensaje hac√≠a el futuro y apuesta por dejar de lado las rencillas pasadas para "pensar en los ciudadanos de Alicante". Tambi√©n ha querido destacar el gran n√ļmero de proyectos en los que tanto la UMH como la UA colaboran para "multitud de proyectos de investigaci√≥n comunes, programas de doctorado, m√°steres, cursos y muchas otras actividades universitarias".

El rector ha querido zanjar el tema de forma contundente pidiendo que "no busquen en este tema enfrentamientos de Elche contra Alicante, de la UMH contra la UA o incluso de un partido pol√≠tico contra otro. Nuestro objetivo debe ser garantizar una educaci√≥n p√ļblica sanitaria eficaz y de calidad en la provincia de Alicante. Porque todos somos Alicante. Es nuestra responsabilidad como servidores p√ļblicos".

De momento, ante el anuncio de ayer de la administración autonómica, la Universidad de Alicante no ha soltado palabra.

Se vienen tiempos convulsos y cruce de declaraciones que, de momento, el periodo estival viene frenando. Zaplana abri√≥ el camino de la "politizaci√≥n universitaria" y a d√≠a de hoy, veintiocho a√Īos despu√©s, ni el asunto parece cerrado ni la herida parece sanada.