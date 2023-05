Rafa Mas, candidato de Compromís por Alicante, a '15 minutos' de la alcaldía

Rafa Mas, nacido en febrero de 1983 en Alicante, es vecino del barrio de Campoamor. Hijo de trabajadora en Cigarreras y agente de aduanas, nieto de alicantinos por las dos ramas, proviene del mundo sindical, una herencia que vincula a su madre y la reivindicativa labor de las mujeres en la fábrica de tabacos. Vinculado al mundo de la fiesta, ahora en la Foguera Sagrada Familia, lo siente como una parte del barrio, donde se construye comunidad.

Mas se considera un chico de barrio, de una zona que se está degradando como Campoamor. Uno de sus objetivos es parar la rueda de la pobreza, que avanza porque considera que no hay inversión pública, no se garantiza la convivencia con las ordenanzas, no hay limpieza ni seguridad ni iluminación... "Todo se va deteriorando. Es una rueda que no para: equipamientos sociales hundidos, deteriorados, cerrados, mal gestionados. Eso hace que los barrios y las zonas se vayan degradando. Es una mancha de aceite que se va extendiendo. No es justo que dependiendo del código postal tengas o no tengas unos servicios, una limpieza, una seguridad", asegura.

Las propuestas de Rafa Mas para Alicante

Rafa Mas plantea un modelo de ciudad 15 minutos, que plantea que en un radio de aproximadamente de 15 minutos, un kilómetro, kilómetro y medio, todos tengan lo esencial: un centro de salud digno, un centro educativo digno; si no hay pistas deportivas dignas, un convenio con ese instituto o colegio para que los chavales del barrio puedan jugar.

Lo primero que hará si gobierna es elaborar unos presupuestos. Cree que no puede ser que una ciudad con casi 400 millones de inversión no tenga presupuestos. Están en juego los fondos europeos. Y refuerzo, ampliación y mejora de los servicios públicos. "Es muy grave lo que pasa en esta ciudad. Hemos tenido un gobierno vago, negligente -porque tampoco cumplen las contratas- y muy irresponsable. Hay que revisar las contratas, todas; ver si se están cumpliendo los pliegos. Y reforzar los servicios públicos tan deteriorados", afirma el político alicantino.