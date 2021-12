Quique Hernández: "Firmo ante notario los ascensos del Intercity y del Hércules"

El Intercity ha cerrado 2021 en lo más alto de la tabla, compartiendo liderato con La Nucía. 13 jornadas sin perder, con nueve victorias y cuatro empates, le han permitido al conjunto de Siviero disfrutar de una Navidad plácida.

Quique Hernández, sport manager del Intercity y arquitecto de la actual plantilla, ha analizado en Onda Cero la situación del equipo. "Estamos contentos por cómo están saliendo las cosas. Estamos dentro del objetivo, pero esto es muy largo. Estamos contentos con la temporada que estamos haciendo, como también lo estarán La Nucía y el Hércules", ha dicho el valenciano.

El director deportivo del Intercity no tiene intención de retocar mucho la plantilla en este mercado invernal. Eso sí, el equipo necesita un mediocentro defensivo y será la prioridad en enero. "La experiencia me dice que lo importante en este mercado es no desreforzarse", ha señalado.

Quique ha asegurado que firmaría "ya mismo ante notario" un ascenso del Intercity y del Hércules. Además, el de Anna ha admitido que sería "un honor" formar parte del Centenario del Hércules tras su paso por el Rico Pérez.