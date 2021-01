El PP provincial confirma que a Bernabé Cano se le ha retirado la delegación de Deportes

A través de un comunicado difundido en la tarde del sábado, el PP de la Provincia de Alicante exige a los responsables del proceso de vacunación que expliquen qué indicaciones hay al personal sanitario en cuanto a la administración de las dosis, qué debe ocurrir con los viales sobrantes, quién es la autoridad sanitaria responsable en cada vacuna administrada de forma irregular y en calidad de qué constan oficial-mente vacunados los cargos políticos que han recibido las dosis así como otras personas vacunadas cuando no les tocaba, ya que Sanidad recibe una ficha de vacunado con el grupo de riesgo por el que se administra la dosis a esa persona.

El PP de la Provincia de Alicante ha tomado medidas y ya ha abierto un expediente informativo que integrará todas las conclusiones de la investigación anunciada por la Conselleria de Sanidad. Este expediente busca conocer qué ha ocurrido con sus propios cargos vacunados y por qué se les permitió la vacunación. Además, en la Diputación se ha dejado sin competencias a Bernabé Cano mientras dure la comisión de investigación que abrirá la institución provincial. Cuando se aclaren los mecanismos y concreciones del protocolo que se está siguiendo, el PP de la Provincia de Alicante está dispuesto a tomar nuevas medidas y asumir nuevas responsabilidades si fuera necesario.

DESASTRE DE PROCESO

El Partido Popular de la Provincia de Alicante ha denunciado la connivencia entre el PSPV y Compromís para tapar las vergüenzas de la Conselleria de Sanidad en el proceso de vacunación y de bloquear la información sobre el desastre en el que han convertido la administración de las dosis en la provincia.

Tanto PSPV como Compromís quieren bloquear la comisión de investigación que PP y Ciudadanos han acordado crear en la Diputación de Alicante a instancias del grupo naranja, una comisión cuyo único fin es saber realmente qué ha pasado, escuchar a los vacunados y al personal sanitario que les atendió para conocer de primera mano qué indicaciones tenían sobre las dosis a administrar y qué protocolo concreto hay que seguir ante las vacunas sobrantes.

Ni el PP de la Provincia de Alicante ni la opinión pública han escuchado todavía a ningún cargo de la Conselleria de Sanidad dar explicaciones sobre el caos en el que se ha convertido la vacunación, donde se ha evidenciado que los protocolos para la administración de las vacunas brillan por su ausencia en un proceso fundamental para que las inmunizaciones lleguen a sus destinatarios.

NO HAY UN PROTOCOLO CLARO

“No quieren saber, y buscan tapar el desastre de la vacunación en la provincia y en general en toda la Comunidad Valenciana”, indica el coordinador general del PP provincial, Juan Francisco Pérez Llorca. “El PP de la Provincia de Alicante y su grupo en la Diputación Provincial solo está buscando junto a Ciudadanos respuestas y conocer la verdad sobre qué plan tiene trazado el Consell en esta fase de vacunación, ya que lo que se está demostrando es que no hay un protocolo claro y definido y que la gestión de un proceso tan importante no se está controlando por parte de los máximos responsables de que esto salga bien”.

Así, desde el PP de la Provincia de Alicante exigimos tanto a PSPV como a Compromís que saquen a sus cargos a dar la cara sobre cuál es el protocolo ante las vacunas sobrantes, quien se responsabiliza en última instancia de que estas lleguen al personal que corresponde y que aclaren qué ocurrirá con las segundas dosis, donde ni siquiera los partidos del Consell se ponen de acuerdo.

“El mestizaje del gobierno valenciano no sirve para agilizar el proceso de vacunación ni para tomar decisiones rápidas y claras sobre cómo proceder. Vemos diariamente que no hay gestión ni una autoridad sanitaria que lidere el proceso de vacunación y tome decisio-nes claras. Está siendo un desastre y no lo dice solo el PP, lo dicen también el Colegio de Médicos que denuncia que hay familiares de sanitarios y médicos jubilados vacunados, los jueces que han exigido ya que se vacune también al personal sanitario privado o los datos de la propia Conselleria que revelan que las vacunas no están llegando a los grupos de riesgo porque hay, al menos, 200 personas inoculadas sin estar entre los principales grupos de riesgo”, añade Pérez Llorca. “Vamos de chapuza en chapuza y sin previsión en un momento crucial. ¿Dónde está el plan del Consell? ¿Es que nadie de la Conselleria va a salir a explicar nada?”, ha apostillado.