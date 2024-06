El profesor de secundaria de Alicante niega que cometiera abusos sobre dos alumnas de 15 años

El profesor de un instituto de Secundaria de Alicante, juzgado este jueves en la Audiencia Provincial por presuntos abusos a dos alumnas de 15 años, ha negado que realizase tocamientos con intencionalidad sexual sobre la primera de las menores y que contactara por Whatsapp con la segunda con la pretensión de concertar una cita íntima con ella.

En su declaración ante el tribunal, el procesado admitió el envío de varios mensajes a través de esa aplicación para teléfonos inteligentes, pero afirmó que solo trataba de interesarse por el estado de su estudiante, después de que le contase un problema con otro alumno, y que el envío lo realizó en un estado de embriaguez. "Fue un error. No me reconozco en ellos; no es un comportamiento que hubiese tenido nunca y no sé por qué lo hice", manifestó.

Hechos juzgados

Los hechos objeto de juicio tuvieron lugar entre octubre de 2021 y mayo de 2022, cuando, según sostenía la Fiscalía en su escrito de acusación inicial, el encausado buscó un acercamiento personal con las dos menores, a las que llegó a agarrar por la cintura, a abrazarlas e, incluso, a besarlas en la cara en alguna ocasión.

Además, el ministerio público apuntaba que el 20 de mayo de 2022, en el desarrollo de una salida a la Universidad de Alicante (UA) para participar en un acto exclusivo para alumnas sobre la mujer en la Ciencia, el acusado aprovechó la situación de penumbra en la que permanecía el salón de actos que acogía el evento para posar su mano sobre el muslo de una de las menores, por debajo de su vestido, y que trató de alcanzarle la zona genital. No obstante, la menor se opuso y le retiró la mano.

Después, el encausado se sentó junto a la segunda presunta víctima en el viaje de regreso al instituto en autobús y la acompañó hasta su clase. Según la versión de la Fiscalía, durante el recorrido le dijo dónde vivía hasta proponerle que, en verano, podía ir a visitarlo junto a su amiga, la otra menor.

Declaraciones ante el Tribunal

Las dos adolescentes, que declararon en el juicio, relataron lo sucedido a los responsables de la dirección del instituto, lo que motivó que se activase el protocolo establecido y que solicitase la presencia de la Policía y de los padres de las dos estudiantes. Así, se interpuso la denuncia con la que se inició la instrucción de la causa.

En la vista, el procesado explicó que en su labor de docente procuraba mantener una relación de cercanía y de establecer confianza con todos sus alumnos, no solo con las dos presuntas víctimas. Además, aseguró que solo se dio un abrazo con la primera de ellas el día en el que él celebraba su cumpleaños.

Por su parte, la madre de una de las dos menores sostuvo en el juicio que observó un comportamiento extraño en su hija tras la salida a la Universidad de Alicante, aunque no llegó a tener conocimiento de lo ocurrido hasta que la llamaron desde el instituto. La madre de la segunda adolescente indicó que su hija le contó lo de los mensajes de su profesor y que, días después, la llamaron del instituto.

A su vez, el director del centro sostuvo que, en un primer momento, mantuvo una primera conversación con el profesor para advertirle de que solo podía comunicarse con las alumnas a través de la plataforma educativa de la Generalitat. Y que, después, esa misma mañana, cuando las dos menores le contaron el episodio de los supuestos tocamientos, dio aviso a la Policía.

Conclusiones

La Fiscal del caso mantuvo su solicitud de penas de cuatro años y seis meses por el primer delito de abusos y otros dos años y seis meses por el segundo, al considerar que el relato de las dos menores había sido “verosímil y persistente” en todas sus declaraciones y que no albergaban intereses espurios para tratar de perjudicar al docente.

Mientras, la Defensa pidió la libre absolución del acusado al negar la existencia de tocamientos de índole sexual, así como el hecho de que los mensajes enviados a la segunda de las menores fuese para mantener una cita con esa misma intencionalidad. El juicio ha quedado visto para sentencia y será el Tribunal quien emita una sentencia absolutoria o condenatoria.