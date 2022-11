Pedro J Ramírez y Cruz Sánchez de Lara en las Veladas Literarias del Maestral

Las Veladas Literarias de Maestral reciben este viernes 18 de noviembre a Cruz Sánchez de Lara, autora de “Cazar leones en Escocia y a Pedro J. Ramírez autor de “Palabra de director”. La abogada y activista, y el director de El Español llegan a este evento, que organiza Vectalia, para presentar sus nuevos libros en un evento que se celebrará a partir de las 20.30 horas en el restaurante Maestral, con un menú especial, inspirado en sus libros y sendos vinos dedicados para la ocasión.

“Cazar leones en Escocia” es un elogio de la maternidad, la felicidad y el amor sin condiciones que dos generaciones de mujeres se atrevieron a sentir contra viento y marea en un tiempo y un lugar lleno de prohibiciones y etiquetas. “Palabra de director” echa la vista atrás escribiendo estas memorias que son tan esperadas como necesarias por su privilegiado papel en la vida política y periodística española. Al final de la cena, la escritora y el ex director de El Mundo, dialogarán con Héctor Fernández, delegado de El Español en Alicante, para después dar paso a las preguntas de los asistentes.

“Cazar leones en Escocia”

“Han pasado seis meses desde la muerte de mi madre. No he sido capaz de afrontarla hasta que un desconocido ha aparecido en mi vida de una manera sorprendente, apremiándome para que resuelva los asuntos pendientes. He de aceptar una herencia que, aunque resolverá mi vida, me atará definitivamente a la de mi familia. No estoy segura de que sea eso lo que quiero: perder mi independencia. Además, no es algo simple, nada de firmar unos papeles en el notario, no. Primero he de instalarme en su casa durante tres meses y seguir las instrucciones que me ha dejado en seis cartas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Quién es este Paul Dombasle que, también fallecido, me ha traído hasta París para hacerme un regalo extremadamente valioso? ¿Y mi madre? ¿Quién era realmente mi madre?"

Con estas preguntas comienza para Miranda Herrera un camino lleno de misterio, descubrimiento, peligro y «días rojos» —esos en los que de repente tenemos miedo y no sabemos por qué—, que la llevará, a través de las extraordinarias vidas de su madre y de su abuela, al amor sin ataduras ni convenciones que tantos se empeñan en negar”

“Palabra de director”

“Siguiendo los pasos del más puro estilo confesional objetivo de Ben Bradlee, uno de sus modelos en la profesión, por estas páginas pasa con nueva luz la historia palpitante de España desde la Transición: los sucesos políticos, los protagonistas, las mentiras y las verdades destapadas, los entresijos del 23-F, el desenmascaramiento de los GAL, las campañas electorales de González, Aznar y Zapatero, los juegos de los partidos, los terribles atentados del 11-M y mucho más. También se incluyen conversaciones inéditas con los cinco primeros presidentes de la democracia. Y salen a la luz, por primera vez, encuentros y conversaciones con responsables de ETA en circunstancias muy dramáticas. En estas páginas se muestra también el otro lado de las relaciones al más alto nivel entre periodismo y política”

Menú y vino tematizados

El menú que acompañará a estas veladas está diseñado por el equipo de cocina de Maestral y está inspirado en los libros de los dos autores. Los asistentes podrán disfrutar de un cóctel de bienvenida con olivas de calabresa, bastoncinni de focaccia y tortilla de patatas. Como entrantes, los asistentes podrán disfrutar de una ensalada trufada de canónigos y tosta de brioche con foie de oca a La tour d’Argent y una pasta de Martellotti al estilo de la Italia de Berlusconi sin faltar el prezzemolo. Como plato principal habrá un carabinero y lubina con puré de calabaza y salsa champagne y caviar con el perejil de todas las salsas. Por último, el postre será una tarta de explosión de calorías con cinco chocolates y helado de café. Los vinos tematizados para la ocasión serán CATARSIS y PUBLIUS, un blanco y un tinto exclusivo de la Bodega Casa Sicilia 1707.

La cita con el mejor maridaje entre gastronomía, vino y literatura será el próximo viernes 18 de noviembre, a partir de las 20:30 en el Restaurante Maestral. El precio de la Velada será de 40 euros por comensal, con el obsequio de una botella de vino Cesilia. Las reservas ya pueden efectuarse en el teléfono 965 262 585 o en el mail comercial@maestral.