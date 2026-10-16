El parque inundable La Marjal de Alicante consigue el premio europeo Nueva Bauhaus a la sostenibilidad e innovación

El parque urbano inundable La Marjal de la Playa de San Juan ha conseguido este jueves el premio de la Nueva Bauhaus Europea al mejor proyecto de 2026 en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación. Estos premios de la Comisión Europea, fallados en Bruselas, reconocen anualmente los proyectos más destacados e inspiradores para la transformación estética de las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El galardón otorgado a La Marjal, por votación popular, reconoce su extraordinaria integración de resiliencia hídrica y uso público y refuerza su condición de referente internacional como modelo de gestión del agua y espacio social y medioambiental para el uso público.

El premio a La Marjal lo ha recogido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha expresado su gratitud por este “gran honor” y ha recalcado que el agua es uno de los principales desafíos para un futuro sostenible en nuestras ciudades. “Pero este desafío también es una oportunidad. La Marjal cambió nuestra relación con el agua, transformando los riesgos de inundación en una solución sostenible: un hermoso parque para todos los ciudadanos”, ha añadido el primer edil, que ha estado acompañado por el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez.

Entrega del premio en Bruselas | Ayuntamiento de Alicante

Barcala ha recalcado que “La Marjal nos ha enseñado que una ciudad debe aprender a convivir con el agua, no luchar contra ella. Durante años, las fuertes tormentas causaron graves inundaciones en Alicante. Pero la innovación nos mostró un camino más inteligente. La verdadera innovación significa combinar soluciones inteligentes con la naturaleza”. Y ha puntualizado que el parque urbano de la Playa de San Juan “nos muestra cómo ser más sostenibles. Esto ocurre cuando la infraestructura verde es disfrutada por todos. Protege a las personas, reduce las temperaturas de la ciudad y devuelve la biodiversidad a nuestra vida cotidiana”.

Este premio nos inspira a seguir por este camino

“El éxito de La Marjal no terminó con su construcción. Sigue evolucionando, incluso hoy, gracias a la implicación de la ciudadanía y al poder de la naturaleza. Además, el resultado de este proyecto nos ha motivado a planificar un futuro para la ciudad de Alicante en el que la infraestructura verde desempeñe un papel clave. La Marjal demuestra que cuando cuidamos la naturaleza, la naturaleza nos protege a nosotros a cambio. Hoy, este premio nos inspira a seguir por este camino”, ha concluido Barcala, que ha expresado también su agradecimiento agradecimiento a los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alicante que idearon e hicieron el proyecto. “Este premio es un reconocimiento a su profesionalidad y carácter innovador”, ha recalcado.

El reto de convertir una idea disruptiva en una solución real

Por su parte, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, ha señalado que este premio “supone un reconocimiento a todas las personas que, desde Aguas de Alicante y el Ayuntamiento trabajaron para convertir una idea disruptiva en una solución real al reto de las inundaciones, siendo capaces de mirar más allá para dotarla de valor social y medioambiental. Este galardón también debe servir para reconocer el esfuerzo de quienes día a día cuidan del parque y colaboran para que siga siendo un refugio para la biodiversidad y un lugar para el disfrute de toda la ciudadanía».

Los itinerarios urbanos incluyen La Marjal | Ayuntamiento de Alicante

Nueva Bauhaus Europea

La Nueva Bauhaus Europea (NEB) es una iniciativa creativa y transdisciplinar de la Comisión Europea lanzada en 2020 con la idea de conectar el Pacto Verde Europeo con nuestros espacios de vida cotidianos y experiencias. Esta iniciativa promueve un movimiento colectivo que experimenta con nuevas formas de transformar las ciudades y comunidades, aunando tres valores fundamentales e inseparables: la sostenibilidad (en armonía con la naturaleza), la inclusión (accesibilidad y asequibilidad) y la estética o belleza (diseños enriquecedores cultural y estéticamente que mejoran la calidad de vida de las personas).

Los Premios de la Nueva Bauhaus Europea se celebran anualmente para galardonar y visibilizar los proyectos, conceptos e ideas más inspiradores y transformadores que dan vida a estos principios en toda Europa. En esta edición de 2026, el Parque Urbano Inundable de La Marjal logró posicionarse como uno de los finalistas oficiales debido a su extraordinaria integración de resiliencia hídrica y uso público y se ha alzado con el galardón frente a los otros tres finalistas: Marsella, Viscri (Rumanía) y Zaragoza.

Parque urbano inundable y sostenible inaugurado en 2015

Cuando hay riesgo el parque se cierra | Ayuntamiento de Alicante

La Marjal es un parque urbano inundable, innovador y sostenible, ubicado en la Playa de San Juan, que en 2025 celebró su décimo aniversario. Este proyecto impulsado por el Ayuntamiento y la empresa mixta Aguas de Alicante, con la multinacional Veolia como socio tecnológico, fue diseñado como una Solución Basada en la Naturaleza (SBN) para abordar las graves inundaciones recurrentes en la zona de baja pendiente de la Playa de San Juan. Inaugurado en 2015, este parque de 3,6 hectáreas imita los humedales mediterráneos autóctonos y funciona como una enorme cuenca de retención de aguas pluviales con una capacidad de 45 000 m³.

Desde su apertura, La Marjal ha evitado con éxito numerosas inundaciones. En particular, retuvo 15 500 m³ durante las lluvias históricas de marzo de 2017 y 22 000 m³ en agosto de 2019, protegiendo completamente las zonas urbanas circundantes de los daños causados ​​por las inundaciones. Económicamente, el proyecto, con un coste de 3,67 millones de euros, resultó altamente rentable, puesto que costó casi cuatro veces menos que una alternativa tradicional de depósito subterráneo de aguas pluviales.

Socialmente, este parque ha transformado una zona vulnerable a las inundaciones en un espacio recreativo público de fácil acceso que conecta físicamente barrios previamente aislados. Desde el punto de vista medioambiental, el parque utiliza aguas residuales tratadas para mantener sus estanques permanentes y su sistema de riego, y se ha convertido rápidamente en un próspero santuario para más de 120 especies de aves, incluidas varias protegidas.

A largo plazo, La Marjal actúa como una herramienta vital para la adaptación al cambio climático. Mitiga activamente el efecto isla de calor urbano, demostrando reducciones de temperatura locales de hasta 5ºC, y proporciona una continua captura de carbono. Al integrar profundamente los principios de la economía circular -como la reutilización de toda la tierra excavada en una colina recreativa para evitar por completo el transporte a vertederos- garantiza un crecimiento urbano sostenible. Su enorme éxito lo ha consolidado como un modelo pionero de resiliencia urbana, lo que ha llevado a su replicación en otros municipios mediterráneos.