Los nuevos grados, financiación y más transferencias marcan el nuevo curso en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante ha acogido el Solemne Acto de Apertura de Curso Académico 2023/2024, presidido por la rectora, Amparo Navarro, quien ha estado acompañada en la mesa presidencial por el nuevo conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira Jover, en la que ha sido su primera visita a la UA, tras asumir el cargo. Rovira tiene una fuerte vinculación con la UA, institución en la que se formó y en la que ha ejercido como docente. Además del conseller, la mesa presidencial ha contado con la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre; el vicerrector de investigación de la UA, Juan Mora, y la secretaria general, Esther Algarra, quien ha sido la encargada, como viene siendo tradicional, de dar lectura de la memoria del anterior curso académico.

La rectora ha pivotado su discurso inaugural sobre tres ejes primordiales: financiación para implantar de forma competitiva la nueva LOSU; la importancia de la transferencia de conocimiento y el Parque Científico en el nuevo curso; y la puesta en marcha de los nuevos grados en Medicina e Inteligencia Artificial.

Navarro ha dirigido la primera parte de su intervención a la financiación, tanto a nivel autonómico como estatal. En referencia a la financiación autonómica, la rectora ha declarado sentirse “tranquila” tras el mensaje lanzado recientemente por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que aseguraba la consolidación de la partida presupuestaria dedicada a universidades el curso pasado y en el que expresaba su intención de retomar el análisis del plan plurianual de financiación.

Respecto a la financiación del Estado, Navarro ha querido tender la mano al conseller de Educación y a las autoridades políticas autonómicas para “reivindicar juntos al Estado una financiación justa para la Comunitat”. Además, la rectora ha recordado que el Estado ha fijado el 1% del PIB como nivel mínimo de la financiación de la Educación Superior “aspecto en el que trabajaré especialmente como presidenta del Grupo de Financiación de CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) para el análisis del reparto de este 1% entre los sistemas universitarios españoles”.

El segundo punto destacado por Navarro ha sido la importancia que se va a dar este curso a la transferencia de conocimiento que “brillará con luz propia”, ya que, ha confirmado, “ya está licitado el 75% de los espacios del edificio emblemático del Parque Científico con nuevas empresas de las cuales 25 han nacido de la propia UA”.

La implantación de los nuevos grados de Inteligencia Artificial y Medicina ha completado la intervención de la rectora. “El grado en Inteligencia Artificial es una apuesta por el futuro y por los nuevos profesionales que la sociedad demanda”, ha dicho. Y el Grado en Medicina “que es nuevo y no lo es, porque 15 promociones de Médicos se licenciaron en la Universidad de Alicante y los 86 estudiantes que este curso recibimos formarán parte de la decimosexta promoción”.

Por su parte, el conseller José Antonio Rovira ha señalado en su intervención al Plan Plurianual de Financiación de Universidades como uno de sus grandes retos: “El sistema universitario de la Comunidad Valenciana es uno de los mejores, tal y como avalan los mejores rankings internacionales, y encontraremos las vías de diálogo necesarias respecto al Plan Plurianual de Financiación que nos permitan remar a todos en la misma dirección”. Del mismo modo, Rovira ha detallado la importancia de la formación a lo largo de la vida “a la que debemos prestar especial atención”. La Universidad de Alicante, ha añadido, cuenta con más de 200 títulos propios, además de los grados, “que se adaptan con flexibilidad a las necesidades de empresas e instituciones y, en definitiva, al universo cambiante del mundo actual”.

La catedrática de Literatura Hispanoamericana Carmen Alemany ha impartido la lección inaugural, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, que ha versado sobre las “Resonancias de Miguel Hernández en América Latina”, figura en la que la Alemany es especialista. La catedrática ha realizado un recorrido literario por una amplia selección de poetas latinoamericanos que se han acercado e inspirado en la obra del poeta oriholano: “no hay grandiosidad mayor que esta universalización, que en otro confín de la tierra un comisario, con acento diverso, dignifique y acreciente todavía más el legado de nuestro poeta. Y es que las composiciones del oriolano, tanto allende como aquende, siguen teniendo la capacidad de tocar nuestras fibras sensibles”. Del mismo modo, ha declarado que “no se explica, pero se explica que nos llene de rabia que, en Alicante, ciudad en la que murió el poeta vomitando sangre en una cárcel a la que fueron los derrotados de la guerra, aparecieran hace pocos meses unas pintadas con el mismo mensaje: Miguel Hernández, terrorista. No cabe mayor ignominia, no cabe mayor afrenta, no cabe mayor infamia”

Tras la lección inaugural se ha hecho entrega de medallas al personal de la UA que cumple 25 años de servicio en la institución, así como las distinciones al personal jubilado y a familiares de compañeros y compañeras fallecidos durante el curso pasado.