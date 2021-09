Mora: "Queremos hacer un gran partido y estar a la altura"

Sergio Mora afronta con tranquilidad el derbi del domingo ante el Intercity. El técnico del Hércules confía en el rendimiento de su equipo después del empate cosechado ante el Recreativo Granada. Mora espera un partido "muy duro ante el Intercity".

"Esperamos hacer un gran partido y estar a la altura. Nos espera un partido complicado porque el Intercity tiene una gran plantilla y un buen equipo", ha comentado Mora. El técnico madrileño no ha querido poner como excusa el césped del Antonio Solana, en pésimas condiciones. "No me preocupa porque no está en mi mano", ha sentenciado Mora.