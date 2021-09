Martí: "Hay expectación, podríamos llenar tres estadios como el Antonio Solana"

1.200 aficionados podrán ver en directo el derbi del próximo domingo entre el Intercity y el Hércules, en el Antonio Solana. Salvador Martí, presidente del Intercity, ha analizado en Onda Cero el partido.

Una de las grandes preocupaciones de los seguidores es cómo hacerse con una entrada para ver el choque. Este miércoles se pondrán a disposición de los aficionados un centenar de localidades, a través de la página web del Intercity. "La expectación es máxima. Tenemos muchas peticiones y nos habría dado para llenar tres estadios como el Antonio Solana", ha comentado Martí.

El dirigente del Intercity ha lamentado que no pueda entrar más gente al estadio y ha aclarado la decisión de no cobrarle a los aficionados. "Es un partido para disfrutar. No procedía cobrarle la entrada al otro equipo de la ciudad. Ya tendremos tiempo. Nos vamos a enfrentar dos rivales que tenemos el mismo objetivo y ojalá podamos subir los dos clubes", ha finalizado Salvador Martí.