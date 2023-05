Luis Barcala, candidato del PP, "caminata a la reelección" del alcalde senderista de Alicante

Luis Barcala, nació el 19 de marzo de 1962 en San Juan de Alicante, abogado de profesión vivió su infancia en la casa de sus abuelos. Su padre, Luis Barcala Muñoz, capitán del ejército del aire, falleció en Albacete en un accidente de aviación a los 38 años de edad, cuando Luis tenía tan solo 11, dejando viuda a su mujer Amalia Sierra y huérfanos también a sus hermanos Carlos, Andrés y Javier.

En su infancia fue atleta, muy polivalente, pero principalmente destacó como velocista. Tras estudiar en el colegio de la Inmaculada Jesuitas, prosiguió su formación académica licenciándose en Derecho por la Universidad de Alicante. Posteriormente realizó tres másteres: un postgrado en Comercio Exterior (Universidad de Alicante), otro postgrado en Asesoría Laboral de Empresas (Cerem International Business School), y un tercero en Alta Especialización en Derecho Bancario. Se casó en 1991 con su novia de toda la vida, Sagrario Martín-Montalvo, psicóloga, criminóloga y abogada.

Trayectoria política

En 2005 accedió a la ejecutiva del Partido Popular de Alicante como secretario de Estudios y Programas y en 2011 se convirtió en concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante tras la renuncia de José Joaquín Ripoll, que abandonó el acta por incompatibilidad con el puesto de presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. En diciembre de 2013 pasó a formar parte de la Junta de Gobierno Local como concejal delegado de Sanidad, Consumo y Medioambiente con Sonia Castedo como alcaldesa. Cesó en su cargo en junio de 2015, tras el pacto de gobierno entre el PSOE, Guanyar Alacant y Compromís, que desalojó al PP del gobierno municipal.

Llegó a la alcaldía el 19 de abril de 2018, tras el voto negativo en la votación para la elección de nueva alcaldesa, la socialista Eva Montesinos. En las elecciones municipales de 2019, el Partido Popular ganó las elecciones con casi dos mil votos más que el PSPV (nueve escaños), Ciudadanos (cinco), Unidas Podemos (dos), Compromis (dos), Vox (dos). Al no conseguir mayoría absoluta ningún partido, Barcala revalidó su cargo como alcalde de la corporación alicantina al contar con el único apoyo de Ciudadanos.

En lo personal

Además de ser un apasionado de las fiestas alicantinas de Hogueras de San Juan, desde 1995 es miembro de la barraca Els Chuanos​ en 2001 se convirtió en el presidente de la barraca. Se declara un enamorado de la naturaleza y el senderismo, Barcala, ha conquistado las 42 montañas más elevadas de la provincia. Desde temprana edad, ha explorado algunos de los impresionantes paisajes naturales de Alicante, una provincia que, a pesar de su reputación como destino playero, cuenta con una notable cantidad de montañas en comparación con otras regiones de España. Ha ascendido todas las cumbres que superan los 1.000 metros de altitud, incluyendo múltiples veces el majestuoso Cabeço d'Or (1.209 m.), ubicado cerca de Busot, una joya desconocida que forma parte del territorio municipal de Alicante.

Desde que asumió el cargo de alcalde en 2018, el tiempo ha sido escaso para dedicarse a su pasión por la pintura al óleo. A pesar de ello, cuenta con una colección de entre 80 y 90 cuadros que nunca ha expuesto públicamente, excepto algunos que han formado parte de muestras colectivas de la Asociación de Artistas Alicantinos, a la cual ha pertenecido durante muchos años.

"El óleo me proporciona relajación", confiesa. "Me atrae su textura y la exigencia que implica. Requiere paciencia y calma, y creo que se me da bastante bien". Sus cuadros adornan las paredes de su hogar o se encuentran "apilados", mayoritariamente representando paisajes y escenas cotidianas. Este estilo posiblemente se vea inconscientemente influenciado por uno de sus pintores favoritos, el reconocido Antonio López, cuya meticulosidad en obras como las de la Gran Vía o los suburbios de Madrid le "seduce" e "impacta".

Proyecto para Alicante

Asegura, Luis Barcala que su equipo ha logrado fortalecer considerablemente el sistema de limpieza en Alicante en los últimos años, pero no se conforman con eso, ya que reconocen que todavía existe margen de mejora. Para abordar esta cuestión, han desbloqueado y renovado el contrato de servicios de limpieza, el cual entrará en vigor en pocas semanas. Esta renovación implica un incremento del gasto anual en este servicio esencial, pasando de 33 a 41 millones de euros. Asimismo, han decidido aumentar un 28% la inversión en maquinaria, vehículos e instalaciones, llegando a los 42 millones de euros.

El nuevo proyecto de Alicante también contempla la reparación de todos los contenedores soterrados, la implementación de un sistema de control telemático en los contenedores grises, la instalación de 1.250 nuevas papeleras y 12 puntos de compostaje, así como la ampliación del servicio de recogida de poda en las áreas rurales.

Estas acciones evidencian el compromiso continuo de Luis Barcala y su equipo con la mejora del sistema de limpieza en Alicante, con el objetivo de garantizar un entorno limpio y saludable para todos los ciudadanos de la ciudad.