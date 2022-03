Llompart: "El runrún que hay alrededor del equipo no es positivo y me sabe muy mal"

Pedro Llompart ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Alicante para analizar la situación del HLA Alicante. El Lucentum está realizando un curso irregular, aunque ahora mismo está en puestos de playoff. Llompart, con más de 200 partidos en Alicante, ha mostrado su preocupación.

"El runrún que hay alrededor del equipo no es positivo. Ante el Prat y después de más de 200 partidos con el Lucentum escuché pitos por primera vez. A mi me gustaría que la gente lo viese todo más positivo, pero no es así. Es una lástima. Posiblemente el equipo no transmita lo que gusta en Alicante, pero quedan nueve jornadas y el objetivo es entrar en playoff. Ojalá la mentalidad cambie y podamos ver todos la botella medio llena porque para nosotros nuestra gente es clave".

Llompart ha insistido en su discurso. "Me sabe muy mal ese runrún porque no es el reflejo de lo que se ha vivido siempre en Alicante. Estamos a tiempo de todo y estoy seguro de que vamos a terminar todos contentos", ha matizado Llompart. Por último, el capitán ha reconocido que la llegada de fichajes a mitad de temporada "no es la idónea" porque suelen desastabilizar a la plantilla, aunque "hemos tenido suerte porque han llegado dos jugadores con una actitud muy buena".