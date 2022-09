Llompart: "No me da pena dejar el Lucentum porque prefiero recordar los buenos momentos"

Sin rencor y sin hacer ruido. Como siempre ha sido Pedro Llompart. Se marcha uno de los jugadores más importantes que han pasado por el Lucentum en los últimos años. Llompart ha visitado los estudios de Onda Cero Alicante para explicar cómo ha vivido estos meses. Enrique Mas, especialista de baloncesto de esta casa, ha colaborado en una entrevista clave, en la que el base decidirá en los próximos días si acepta una de las ofertas de las que tiene o deja el baloncesto.

"No me duele dejar el Lucentum porque he vivido grandes momentos y eso se antepone a todo. Me ha molestado que se hablase de mis problemas físicos. Diría que es lo único que me ha molestado. El mejor homenaje es el que me llevo de la gente, de la afición y su reconocimiento. Y eso ya lo he recibido", ha comentado Llompart en una extensa entrevista.