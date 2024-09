Los limones alicantinos en peligro por la presencia de plagas procedentes de Sudáfrica

La organizaci贸n agraria ASAJA Alicante ha mostrado su preocupaci贸n por la producci贸n citr铆cola de la provincia ante ante las plagas importadas de terceros pa铆ses que avanzan sin piedad en limones, naranjas y pomelos, y que marcar谩n definitivamente el rumbo de esta campa帽a.

El presidente provincial de ASAJA, Jos茅 Vicente Andreu, ha denunciado que esta situaci贸n es consecuencia de la falta de firmeza de la Uni贸n Europea con pa铆ses terceros. 鈥淓stamos cansados de denunciar que no podemos competir contra ellos, y encima nuestras fronteras son un aut茅ntico coladero de plagas que arruinan nuestras cosechas鈥. De hecho, en junio, julio y agosto los c铆tricos sudafricanos ya llevan 20 intercepciones de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) en sus primeros tres meses de exportaci贸n, un dato que ASAJA considera alarmante.

En este caso, la asociaci贸n avisa que el Scirtothrips aurantii, com煤nmente llamado trip de Sud谩frica est谩 da帽ando seriamente a los limones alicantinos, que se encuentran ahora mismo en fase de desarrollo. La Uni贸n Europea no parece ser consciente de la situaci贸n, por lo que ASAJA Alicante reclama contundencia en sus acciones, firmeza en las aduanas, y que dejen de entrar c铆tricos de Sud谩frica, o de lo contrario la situaci贸n se volver谩 incontrolable. 鈥淟a expansi贸n del Scirtothrips aurantii es muy grave no solo para la rentabilidad de los agricultores, sino tambi茅n es una cuesti贸n de seguridad alimentaria que afecta a toda la cuenca mediterr谩nea鈥.

Demarcaci贸n de zonas: insuficiente

El pasado mes de julio la Conselleria de Agricultura puso en marcha una serie de actuaciones urgentes para su erradicaci贸n y control que consist铆an b谩sicamente en demarcar las zonas donde se halla presente este organismo nocivo. Pues bien, esta medida no tiene sentido mientras nos sigan entrando c铆tricos contaminados de plagas. Tampoco es coherente perimetrar pues no solucionar铆a nada, ya que el trip est谩 enormemente expandido y no existe ning煤n producto eficaz autorizado para combatirlo en la actualidad.

Por ello, ASAJA Alicante solicita ayuda al conseller del ramo, Miguel Barrachina, y a su equipo para que interceda ante el Gobierno de Espa帽a y la Uni贸n Europea, con el fin de poner en marcha una investigaci贸n urgente que encuentre un depredador natural para disminuir poblaci贸n, a la vez que sea contundente frente a estas Administraciones para que cierre los puertos de entrada a c铆tricos sudafricanos.

En relaci贸n al impacto econ贸mico para el agricultor, Jos茅 Vicente Andreu, aclara que el lim贸n 'verna' sufri贸 una merma de en torno al 40 por ciento por la ara帽a roja (Tetranychus urticae), otra plaga sudafricana. Sobre el 'trip', lamenta el grave da帽o que est谩 ocasionando no solo en c铆tricos, sino tambi茅n en cultivos emblem谩ticos de esta provincia, como la vid y la granada.

El HLB

Sobre el vector HLB y la confirmaci贸n de su presencia en Tucum谩n (Argentina) ASAJA Alicante avisa que 鈥es imparable y cuesti贸n de tiempo鈥 que llegue a nuestro territorio si seguimos con la gran permisividad y pasividad del Gobierno de Pedro S谩nchez ante esta avalancha de plagas.

Por ello, Andreu solicita a la interprofesional del lim贸n que realice un informe de la situaci贸n de la enfermedad en el pa铆s latinoamericano para comprobar la rapidez de transmisi贸n, a la vez que insta a la UE a replantearse acuerdos como el de Mercosur, que acabar铆an afectando, como siempre, al agricultor espa帽ol.