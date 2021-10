Kecojevic: "Con el nuevo sistema nos sentimos más cómodos y protegidos"

Desde que Gustavo Siviero le dio un vuelco a su sistema, el Intercity es otro. El equipo alicantino ha encadenado tres victorias consecutivas y ha sido capaz de blindar su portería. Manu Herrera sólo ha recibido un gol en los últimos cuatro partidos.

La mejoría del Intercity también ha coincidido con la presencia de Ivan Kecojevic en el once. El experimentado central es el jefe de la defensa negra. El montenegrino lidera la zaga compuesta por tres centrales.

"Antes de esta buena racha no estábamos jugando mal, pero los resultados no nos acompañaban. El míster ha cambiado la formación y ahora nos sentimos más cómodos y protegidos", ha señalado Kecojevic en Onda Deportiva.

El central, con mucha experiencia en Segunda tras militar en el Cádiz y Albacete, está feliz en Alicante. "He visto que no he cometido un error firmando por el Intercity y he dado un buen paso", ha argumentado el defensa.