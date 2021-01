Impulsan la presentación de reclamaciones patrimoniales contra la Generalitat por su "desastrosa gestión de la crisis"

En un comunicado, FEHPA, la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Alicante, y ALROA, Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante, han expresado que cuando se cumplen mas de 9 meses de pandemia, el sector recibe un nuevo revés en esta tercera ola con más limitaciones. Cada vez que las cifras se disparan, "la respuesta de las instituciones es el cierre o la limitación de nuestros negocios".

Los colectivos afirman que se han "cansado de expresar a través de campañas de comunicación, de marchas cívicas, de manifestaciones, de declaraciones públicas o de solicitudes a las diferentes administraciones que la hostelería y el ocio son la herramienta más eficaz para evitar los botellones y fiestas privadas incontrolables; pero nadie ha parecido escucharnos".

FEHPA y ALROA creen que con cada limitación o cierre, las instituciones han lanzado un mensaje claro a la sociedad: la hostelería es la culpable del aumento de contagios. Afirman ser conscientes de que la situación "vuelve a estar desbordada" y que la solución vuelve a pasar por "sacrificar nuestros negocios".

Pero lo que no entienden es cómo las administraciones que deciden qué sector puede trabajar o no, o a qué hora se puede dar de comer y a qué hora no, miren a otro lado cuando la hostelería pide auxilio después de tantos meses de sacrificios "a cambio de ayudas simbólicas y ridículas".

Petición de responsabilidades

El sector ha decidido impulsar sus asociados la presentación de Reclamaciones Patrimoniales contra la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Sanitat "por la desastrosa gestión de la crisis y los daños que está creando su nefasta actuación hacia nuestro colectivo". A esta iniciativa se han sumado otros colectivos de la Comunidad Valenciana como ONCASTELLÓN, ASHOCAS. EHOSBE y HOSTELERÍA DE ELCHE.

Asimismo, exigen un plan de rescate para la hostelería urgente y real, que incluya la asignación presupuestaria necesaria para inyectar al sector el oxígeno que necesita para seguir vivo, y que a fecha de hoy cifran en 75 millones de euros para la provincia de Alicante, cuyo destino será hacer frente a costes fijos como alquileres, préstamos hipotecarios, impuestos y costes laborales de los empleados. También piden participar en la elaboración de dicho plan como conocedores de sus propias necesidades.

FEHOA Y ALROA han pedido al president de la Generalitat que les escuche: "¡Pregúntenos qué necesitamos! ¡Déjese de reuniones para generar titulares!". A partir de esta semana, van a trabajar con la Diputación de Alicante , a través del Patronato Costa Blanca, para elaborar un estudio pormenorizado de la cifra de negocio real de la hostelería en la provincia, y así poder cuantificar los daños reales que las restricciones han supuesto al sector y planificar estrategias de cara al futuro.

6 días de plazo

La patronales han advertido al president de la Generalitat que a menos que antes del día 18 de enero tengan una respuesta clara respecto a sus exigencias, "estamos dispuestos a adoptar medidas que pasan por movilizaciones, ocupación de espacios públicos de forma permanente o también, desde los colectivos ARA y ALROA, ejerceremos acciones legales frente a la adminnistración en la jurisdicción penal, personalizadas en los firmantes de los Decretos y las Resoluciones".

"El momento de criminalizar a la hostelería ya pasó. Basta ya de respuestas tibias. Basta de discursos condescendientes en los que se pide al sector paciencia y esfuerzo, mientras los responsables de la administración autonómica esperan sentados a que pase el temporal", han sentenciado. "La pelota -concluyen- está ahora en el tejado del President de la Generalitat y ahora le pedimos que no nos defraude.