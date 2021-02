Los hosteleros que no tienen terraza no podrán reabrir en marzo

En "Más de Uno Alicante", la presidenta de FEPHA, María del Mar Valera ha descrito la crítica situación que atraviesa la hostelería debido al cierre de actividad impuesto por el Consell y lamenta que las concesiones que ha solicitado el Sector en la Mesa para la desescalada se puedan quedar solo en la reapertura de las terrazas con un 50% del aforo máximo.

A preguntas de Juan Carlos Fresneda, Valera ha agradecido a la Generalitat que haya escuchado a los hosteleros, aunque "de nada sirve la Mesa para la desescalada, si no se atienden sus peticiones".

Insiste en que en la provincia de Alicante hay unos 2.500 establecimientos que no tienen terraza y no podrán reabrir, mientras que "no compensa abrir" a los hosteleros que tienen un pequeño velador.

FEPHA reclama ayudas públicas urgentes y exenciones fiscales o de tasas.