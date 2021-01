El grupo municipal de Compromís propondrá medidas más duras ante la evolución de la epidemia

El grupo municipal de Compromís ha presentado una moción ante el pleno de Alicante mediante la cual se propone solicitar al Presidente de la Generalitat Valenciana, a la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública y al Gobierno de España la necesidad de adoptar medidas más duras para hacer frente a la pandemia ante las "preocupantes cifras" que se han conocido en los últimos días.

El portavoz de la coalición en el consistorio alicantino, Natxo Bellido, plantea la suspensión de la actividad de la hostelería, los establecimientos turísticos, hoteleros y de ocio, los centros comerciales y establecimientos comerciales no esenciales de más de 800 metros cuadrados y limitar su actividad a espacios de igual o inferior tamaño. También, suspender espectáculos y actividades sin programación estable que implican acumulación de personas a la entrada y a la salida, prohibición de las reuniones de no convivientes, exceptuando los cuidados y la crianza, y confinamiento nocturno a las 20:00 horas con las excepciones que marca la actual normativa.

Conscientes de la gravedad de las restricciones, Compromís pide al Gobierno un fondo de emergencia Covid para paliar los efectos económicos del cierre en los sectores mencionados. Afirma Nacho Bellido que "sin salud no hay economía, pero no se puede dejar a miles de personas sin ingresos de sus negocios y es necesario que el gobierno estatal actúe para no dejar a nadie atrás"

.