Fran: "No esperaba que un club tan grande como el Hércules me llamase"

Fran Núñez, el atleta que firmó el Hércules para explotar sus bandas, ha sido presentado como nuevo jugador blanquiazul. El canario llega para aportar explosividad y desborde en los costados. Fran reconoció que da "uno de los pasos más importantes en su carrera".

"La verdad es que me sorprendió la llamada del Hércules. No esperaba que un club tan grande como el Hércules me llamase", reconoce el extremo canario, internacional también con la República Dominicana.

Fran, tras su paso por el Rayo Majadahonda y la Peña Deportiva, espera recuperar su mejor versión en Alicante tras un año irregular. "Estoy en el club ideal para conseguir que se vea mi mejor versión. Es el sitio idóneo. El Hércules es un club histórico y sé que hay presión, pero eso me motiva", sentencia Fran Núñez.