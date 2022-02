Empresarios y partidos políticos de Alicante muestran su rechazo al cambio a Chamartín como final del trayecto del AVE

LEER MÁS INECA reclama mantener algunos de los servicios del AVE Alicante-Madrid con Atocha

CEV Alicante y la Cámara de Comercio de Alicante han solicitado este lunes una reunión conjunta y urgente con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para conocer los motivos que han llevado a la entidad adscrita al Ministerio de Transportes a cambiar Atocha por Chamartín como la estación término para los AVE que conectan la provincia con la capital del país. Así lo han acordado en una reunión celebrada esta mañana en la que han participado el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, y la Directora General de la CEV, Inmaculada García.

Tanto Joaquín Pérez como Juan Bautista Riera, entienden que es una medida técnica, pero no comparten un cambio que penaliza a los pasajeros con origen y destino Alicante, y al revés. En opinión de ambos, no se han tenido en cuenta las posibles consecuencias socioeconómicas que pueden derivarse de este cambio, consecuencias que, tal y como ha afirmado el presidente de CEV Alicante, “no se limitan a la provincia de Alicante, sino que serán perjudiciales también para Albacete, Murcia y probablemente para Valencia y Castellón”. El presidente de la Cámara, Juan Riera, ha ofrecido el Gabinete de Estudios de la entidad para la realización de un informe urgente que analice el impacto de la decisión para los empresarios de la provincia y los usuarios en general.

CEV Alicante y la Cámara de Comercio analizarán en profundidad este informe y darán traslado a Adif para que trate de encontrar alguna solución que no penalice en tiempo el viaje entre Orihuela, Elche y Alicante con la capital de España.

PSOE

El Partido Socialista de Alicante se ha mostrado contrario a ese cambio y se ha sumado a la Conselleria de Transportes, al Ayuntamiento de Alicante y a diferentes colectivos ciudadanos al considerar que es un perjuicio para una ciudad como Alicante, máxime cuando es una de las líneas con más tránsito de viajeros y rentable de España”, ha indicado el secretario general de Alicante, Miguel Millana.

El PSOE apuesta para que las diferentes administraciones implicadas busquen una solución y al menos paren en la Estación de Atocha el mayor número de trenes posible. “La ampliación del viaje en 15 minutos y no llegar al centro de Madrid -Chamartín está en el extremo Norte- supone un hándicap que debemos abordar, porque somos una ciudad eminentemente turística y lo que necesitamos es que las frecuencias y comunicaciones sean altas. No es lo mismo arribar al centro de la capital que te manden a uno de los extremos. Hay más inconvenientes y no solo por alargarse el viaje, sino también por la tardanza en trasladarse desde la estación hasta el centro neurálgico de la ciudad”, ha matizado Millana.

AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN

Por su lado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado que "desgraciadamente, padecemos otra decisión unilateral del Adif, con el perjuicio que esto tiene para la rentabilidad y la competitividad del viaje a Madrid". Barcala ha anunciado que defenderá el mantenimiento de la parada de Atoche "a capa y espada", porque el traslado a Chamartín "aumenta el tiempo del trayecto en 15 minutos y desplaza del centro de Madrid a los viajeros de la línea más concurrida del AVE".

Asimismo, ha sostenido respecto al número de pasajeros que "no es lo mismo, una vez en Chamartín, desplazarte hacia de todos los centros de las distintas administraciones que desde Atocha". "Desgraciadamente, Adif es un ente que parece al margen de todo y lo estamos padeciendo en muchos temas en la ciudad de Alicante, y ahora mismo, uno más con esa decisión unilateral sin previa consulta absolutamente a nadie", ha añadido.

También desde la Diputación de Alicante, su presidente, Carlos Mazón, ha lamentado "la manía de hacer menos competitiva una de las zonas más competitivas", como es la provincia de Alicante, y que "más resultados puede ofrecer en términos de innovación, de avance, de empleo y de actividad económica" y ha criticado que la decisión "no tienen ningún sentido".

"Parece que es definitivo, los primeros que lo vamos a pagar somos los alicantinos, como de costumbre, pero luego vendrá Valencia y el resto de la Comunitat Valenciana. Yo no sé qué ocurre con este Gobierno de España que cada decisión que toma es para empeorar a la provincia de Alicante y para empeorar a nuestra tierra, es sistemático", ha subrayado el presidente de la Diputación.