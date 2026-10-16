LADRÓN DE MEZQUITAS

Detenido en Dénia por llevarse las limosnas de las mezquitas de Alicante, Elche y Gandía

El arrestado de 28 años presuntamente robó la recaudación de una mezquita de Alicante y la investigación ha permitido imputarle otros dos robos en mezquitas por los que había sido detenido en septiembre

Redacción

Alicante |

El arrestado en Dénia
El arrestado en Dénia | Policía Nacional de Alicante

La Policía Nacional ha detenido a un varón por el robo del dinero de la caja de donativos de una mezquita de Alicante. Se trata de un hombre de 28 años que ha sido arrestado en Dénia al que se le imputan también otros robos denunciados en las mezquitas de Elche y Gandía.

La investigación policial comenzó por la denuncia del secretario de la mezquita de Alicante en la que relató a los agentes que una persona desconocida había forzado la puerta de acceso del templo y había sustraído la colecta de las limosnas, tras fracturar el candado de la caja.

Durante la investigación, los agentes sospecharon del detenido porque no era la primera vez que robaba en una mezquita. En septiembre ya había sido detenido en otras dos ocasiones por robar en una mezquita de Gandía y en otro templo de Elche. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Denia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid