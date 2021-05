El Colegio de Enfermería apoya a los sanitarios que no serán renovados el uno de junio

El Colegio de Enfermería de Alicante se ha sumado a la manifestación celebrada esta mañana en Alicante para protestar por la no renovación de los contratos para luchar contra la COVID-19. La presidenta de la entidad, Montserrat Angulo, ha estado presente en la protesta en la que había pancartas en las que se podía leer “Contratos frente a la COVID-19. No somos de usar y tirar”, “Necesitamos enfermeras/os, no que las despidan” y “Por la estabilidad profesional de las enfermeras/os, no a los despidos”.

Montserrat Angulo ha trasladado el rechazo del Colegio de Enfermería de Alicante a la no renovación de estos contratos. Al mismo tiempo ha reivindicado un incremento de las plantillas de Enfermería frente a este recorte que va a consumar la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y se ha mostrado escéptica con respecto a que los contratos para vacaciones anunciados por el presidente de la Generalitat Ximo Puig, vayan a solucionar los problemas que se van a originar con la no renovación de los contratos de refuerzo contra la pandemia.

“Al final son las contrataciones propias de todos los años que corresponden por vacaciones, que ya veremos si realmente las vacaciones se van a cubrir al cien por cien o ya van a utilizar estos contratos de refuerzo por la Covid para cubrir muchas de esas vacaciones”, ha recalcado.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Tras la manifestación, la presidenta del colegio y una representación de los convocantes han sido recibidos por el alcalde, Luis Barcala, y por el concejal de Seguridad, José Ramon González, (que es diplomado en Enfermería de profesión y exjefe de la Unidad en el Hospital General de Alicante).

El primer edil se ha comprometido a trasladar sus reivindicaciones a la Consellería de Sanidad y a la Generalitat, y ha expresado su preocupación por los despidos “porque llega el verano y ahora se duplica la población, estamos sobrecargando el sistema que ya viene saturado por la pandemia y no podemos prescindir de recursos en estos momentos". Barcala ha agregado que comprende la protesta de estos profesionales "y reivindicaremos que se mantengan los puestos de trabajo de nuestros sanitarios”.

Barcala ha criticado que, además, estos despidos se han producido vía whatsapp, "tras haber dado su vida luchando contra la Covid", ha indicado el alcalde. "¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde la humanidad? No hay derecho", ha concluido.

HABLAN LOS PROFESIONALES

Una de las enfermeras del hospital General de Alicante que cesa el próximo uno de junio, Inma Oriñana, ha trasladado a los medios de comunicación su desánimo porque lo han "dado todo" y ahora "prescinden de ellos" cuando todavía son muy necesarios. En la provincia de Alicante la decisión de la Consellerería afecta a casi 1.300 sanitarios que causarán baja el uno de junio.

Denuncia que no han tenido en cuenta que la ratios (enfermero-paciente) es insuficiente porque hay muchos enfermos patologías no covid que han generado listas de espera por la suspensión y el retraso de intervenciones y pruebas diagnósticas que ha traído la tercera ola de la pandemia.

En el caso del Hospital General de Alicante según la Junta de Personal, hay un déficit estructural de falta de plantilla del 20 por ciento por lo que los llamados ‘Contratos Covid’ deberían reconvertirse para cubrir las plazas vacantes.

Los afectados tampoco entienden que se les esté comunicando el cese, en los mismos días en los que se anuncia la contratación de 6.000 sanitarios para cubrir las vacaciones de verano.